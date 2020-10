Disegni e striscioni per la riapertura della scuola: sindacati, genitori e alunni scendono in piazza a Salerno

Folla in piazza Amendola, questa mattina, tra sindacalisti, genitori e piccoli alunni che hanno manifestato il loro malcontento sulla didattica a distanza disposta in Campania, per evitare la diffusione del contagio da Covid-19 che, nella sola giornata di giovedì, ha superato quota 2000 nella nostra regione.

Famiglie e mondo della scuola, dunque, hanno chiesto la riapertura delle strutture, sottolineando come la dad non possa sostituire le lezioni de visu per gli studenti. A sventolare in piazza, oltre alle bandiere del dissenso verso le scelte del Governatore Vincenzo De Luca, anche i disegni dei bambini che, con colori e matite, hanno scritto di voler tornare a scuola.