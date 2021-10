Vandali in piazza della Libertà: al via il monitoraggio della Polizia Provinciale

Il Corpo di Polizia provinciale, diretto dal Comandate Angelo Cavaliere, ha voluto comunque accogliere il mio invito a collaborare con la Polizia municipale di Salerno nel servizio di monitoraggio delle nuove istallazioni di piazza della Libertà per il rispetto delle disposizioni emanate in merito e soprattutto per prevenire ulteriori atti vandalici.ì

Prosegue l'impegno della Polizia Provinciale anche nella città di Salerno: al via, la vigilanza a piazza della Libertà che nei giorni scorsi è stata presa di mira dai vandali. “Il nostro personale di Polizia provinciale - ha detto il presidente della Provincia di Salerno - è veramente esiguo ed è impegnato in molte attività di controllo del territorio, fra cui in particolare il contrasto ai reati ambientali e il rispetto della normativa anti Covid in coordinamento con la Questura di Salerno. Eppure il Corpo di Polizia provinciale, diretto dal Comandate Angelo Cavaliere, ha voluto comunque accogliere il mio invito a collaborare con la Polizia municipale di Salerno nel servizio di monitoraggio delle nuove istallazioni di piazza della Libertà per il rispetto delle disposizioni emanate in merito e soprattutto per prevenire ulteriori atti vandalici".

L'appello di Strianese