Divieto per ciclisti e monopattini in piazza della Libertà, Arcan: "Hanno multato un uomo a piedi con una bici"

In piazza della Libertà vige un’ordinanza che vieta l’accesso a bici e monopattini. Stamattina abbiamo addirittura assistito ad una persona ricevere una multa perché stava portando la bici a mano. Intanto però la polizia municipale pattuglia in automobile.

Questa la denuncia dell’associazione Salerno Cantieri&Architettura, Arcan Salerno, su Facebook: numerosi i commenti di protesta da parte del popolo del web, sia per la multa al pedone che per il divieto imposto da Palazzo di Città.

Tuttavia, in particolare circa il divieto, non essendoci aree dedicate alle bici o ai monopattini in piazza, tali mezzi in circolazione potrebbero effettivamente rappresentare rischi per chi passeggia, adulti e bambini che siano.