Capodanno con i "Pooh" a Salerno: iniziato il montaggio del palco in Piazza della Libertà

E’ iniziato il montaggio del grande palco che ospiterà, per la prima volta, il Concerto di Capodanno in Piazza della Libertà. I tecnici della ditta incaricata – come mostrano le foto di Antonio Capuano – hanno iniziato ad installare le varie impalcature che daranno vita ai festeggiamenti durante la Notte di San Silvestro.

Ad aprire la serata (ore 20.45) Pippo Pelo, Adriana Petro e Pika Dj che scalderanno il pubblico con musica dance e animazione. Alle 22 il concerto dei Pooh che proporranno tutti i loro principali successi. A Mezzanotte brindisi augurale e spettacolo di fuochi pirotecnici.