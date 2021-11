Docente positivo al Covid, chiuse le scuole a Montano Antilia

Docente di Laurito positivo al Covid-19, lo comunica il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli. Prestando servizio anche presso altra scuola, il primo cittadino ha annunciato la chiusura di tutte le scuole da domani fino a sabato 6 novembre

In seguito alla positività al covid 19 del docente di Laurito (che saluto esprimendo massima vicinanza) il quale tra l'altro presta servizio anche presso la scuola secondaria di primo grado di Montano Antilia, a scopo esclusivamente precauzionale e per mettere in campo un profilo di sicurezza elevato "aderente" alla circostanza. Si comunica che le scuole di ogni ordine e grado,presenti sul territorio del comune di Montano Antilia rimarranno chiuse da mercoledì 3 novembre a sabato 6 novembre! Colgo l'occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico Massanova ed i suoi collaboratori per il notevole grado di cooperazione!