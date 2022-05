Montano Antilia, stanziati i fondi per l'efficientamento energetico

Il Comune di Montano Antilia ha ottenuto 50mila euro per l’efficientamento energetico e la manutenzione delle strade dal fondo stanziato dal Ministero dell’Interno; altri 10 mila euro invece per l’arredo urbano.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Luciano Trivelli: “Esprimo viva soddisfazione a nome di tutta l’amministrazione comunale con l’obiettivo di incidete sempre più sul risparmio energetico come abbiamo già fatto precedentemente quando ci siamo insediati nel 2019. Infatti, impiegammo altri 50 mila euro sempre per l’efficientamento”. Poi annuncia: “A breve inizieranno i lavori che, tra l’altro, prevedono anche l’installazione di 10 pali fotovoltaici in zone completamente buie e la sostituzione di alcune lampade obsolete che hanno un impatto energetico inconcepibile e non sostenibile”.