Montano Antilia, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo campo sportivo

E’ tutto pronto a Montano Antilia per l’inaugurazione del nuovo campo sportivo. L’appuntamento è per domani (domenica 5 giugno), alle 18.30, in via San Vito.

L'intitolazione

La struttura sportiva, completamente riqualificata su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Trivelli, sarà intitolata a Mirco Fariello, deceduto nel 2007 all’età di 20 anni, il quale si è contraddistinto durante la sua breve esistenza per aver vissuto lo spirito dello sport con grande enfasi e partecipazione.