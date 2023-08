"Massicelle" cambia volto: partono i lavori di restyling a Montano Antilia

Sono stati consegnati i lavori per il ripristino del tratto di strada (franata) sulla provinciale 346 nel centro abitato di Massicelle. Il cantiere, inaugurato dal sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli, prevede anche il completamento della strada interpoderale Centopelli/Carputi; il rifacimento della strada Via del Piano con asfalto ed illuminazione a led; il rifacimento dei canali di scolo delle acque di Casale Carosiello; la creazione di un parcheggio; la ristrutturazione della piazza Massicella; il rifacimento della strada e dei muri di contenimento di via Ponte Vecchio; il ripristino del muro di contenimento (franato) in via Ciardelle.

Soddisfatto il primo cittadino Luciano Trivelli: “La comunità massicellese attendeva questo giorno da moltissimi anni. Grazie a tutti i miei collaboratori”.