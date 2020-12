Covid-19, muore una persona a Montano Antilia: nuovi contagi nel salernitano

C’è un nuovo decesso tra i pazienti positivi al coronavirus nel comprensorio del Cilento. A perdere la vita un uomo di Montano Antilia. Era effetto da patologie pregresse. A renderlo noto il sindaco Luciano Trivellim che ha informato i cittadini, esprimendo vicinanza alla famiglia della vittima. Come ha spiegato Trivelli, l’uomo era affetto da patologie bronco-polmonari. Era ricoverato in un ospedale della provincia di Caserta. Era risultato positivo al Covid un mese fa durante una visita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute sono peggiorate in poco tempo, fino al ricovero. Oggi pomeriggio, la notizia del decesso.

I contagi

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano, in serata, secondo quanto comunicato dai sindaci attraverso i rispettivi canali istituzionali. Nel Comune di Castellabate, il sindaco Luisa Maiuri riferisce di 7 nuovi casi, con la rete di contatti ricostruita per ogni singola persona. Tra questi, due non hanno alcun collegamento con i positivi comunicati giorni prima. Casi di Coronavirus si sono registrati anche a Montecorvino Pugliano (2), a Siano (3), Mercato San Severino (7), Capaccio (6). A Roccapiemonte, invece, non si registrano nuovi positivi, ma 9 guariti.