Muore di Covid: il Comune proclama lutto cittadino, bandiera a mezz'asta

Montano Antilia si stringe intorno alla famiglia di Antonio Tambasco, 70enne morto per Covid. Lo fa attraverso un gesto concreto, fortemente voluto dal sindaco Trivelli che ha interpretato i sentimenti dell'interà comunità: mercoledì 23 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, in occasione dei funerali della persona deceduta, sarà esposta la bandiera a mezz’asta presso gli edifici pubblici. Proclamato lutto cittadino.

I dettagli

Tambasco era morto nel primo pomeriggio di ieri, in un ospedale in provincia di Caserta dov'era ricoverato. L'uomo era risultato positivo al Covid, durante una visita effettuata presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Era affiorato il contagio e in poche il suo quadro clinico è peggiorato, fino al trasferimento nel Casertano, in terapia intensiva. “E’ doveroso - dice il sindaco Trivelli - interpretando i sentimenti di angoscia della comunità proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione al dolore della famiglia”.