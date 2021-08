Positiva al Covid: ragazza di Montano Antilia ricoverata in rianimazione, le preghiere del sindaco

Una ragazza di Montano Antilia ma residente in altro comune è positiva al Covid ed è ricoverata nel reparto di rianimazione al "San Luca" di Vallo della Lucania. I medici attendono il via libera per trasferirla in un altro ospedale specializzato del Napoletano.

Comunità in ansia

A Montano Antilia, la notizia si è rapidamente diffusa e la vicinanza della comunità è stata espressa attraverso un accorato messaggio del sindaco Luciano Trivelli: "La comunità montanese tutta - ha scritto si stringe tenacemente e con notevole intensità intorno alla famiglia (di Montano capoluogo) della nostra giovane concittadina (che non risiede nel nostro Comune) colpita in modo brutale dal Covid ed attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione San Luca di Vallo della Lucania ed in attesa imminente di trasferimento presso un nosocomio di alta specializzazione partenopeo per ricevere le cure del caso. Sono in in costante contatto con i sanitari, che ringrazio. Non chiedetemi chi è, piuttosto sarebbe meglio raccogliersi e rimanere accanto a lei col pensiero fortemente. Quanto scritto, dovrebbe indurre tutti a riflettere profondamente e lo facciano soprattutto coloro i quali che ad oggi ancora scherzano, sfidando così il mostro invisibile“.