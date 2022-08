Rischio idrogeologico, progetto da un milione di euro a Montano Antilia

Un milione di euro per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della zona "Petroso" nella frazione Abatemarco di Montano Antilia, nel cuore del Cilento. Il progetto è stato finanziato dal ministero dell'Interno nell'ambito dei contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio.

La gara

A tal proposito l'ufficio tecnico ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.