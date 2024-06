Tagliate le ruote all'auto dell'ex sindaco, lo sfogo del figlio: "Un atto codardo"

Mistero a Montano Antilia dove, questa mattina, qualcuno ha tagliato le ruote dell’automobile dell’ex sindaco Alberto Del Gaudio parcheggiata davanti alla sua abitazione. L’episodio si è verificato a poche ore dal termine delle elezioni comunali, a cui la famiglia dell’ex primo cittadino non ha partecipato. Di qui l’incredulità per l’accaduto.

La denuncia

A sfogarsi sui social è il figlio Francesco Del Gaudio: “Stamattina si è verificato un fatto gravissimo. All’indomani di una tornata elettorale che non ci ha visto protagonisti, a cui volontariamente ci siamo sottratti, qualche delinquente ha pensato bene di tagliare le ruote della macchina di mio padre, parcheggiata davanti casa. Un gesto vile, compiuto a danno di una persona che, come professionista prima e amministratore poi, è sempre stata al servizio del territorio, pronto ad aiutare tutti. Chi sia Alberto del Gaudio, alla nostra comunità, non va ricordato o spiegato. Un atto codardo, che colpisce una persona che per ragioni di salute, si è ormai ritirata a vita privata. Un’azione che manifesta il livello, mai così basso, in cui è scivolata la nostra comunità. Un fatto che non si può sottacere”.