Si perdono di notte sul Monte Avvocata: salvati due escursionisti

Momenti di apprensione, nella tarda serata di ieri, sul Monte Avvocata, dove due escursionisti, originari della provincia di Napoli, si sono persi a causa del buio. Erano partiti in mattinata alla volta del Santuario dell’Avvocata e durante la discesa hanno imboccato un sentiero sbagliato ritrovandosi in un vallone a ridosso dei Monti del Demanio, una zona particolarmente impervia. Non riuscendo più ad orientarsi e col sopraggiungere del buio hanno allertato i carabinieri di Amalfi che hanno inoltrato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - Cnsas.

Il salvataggio

Due squadre del Cnsas e una del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi) hanno raggiunto la zona partendo da Maiori e Badia di Cava. La squadra Cnsas partita da Maiori ha raggiunto per prima i ragazzi, accertandosi del buono stato dei due ed accompagnandoli al bivio verso Cava. Qui, si sono ricongiunti con la squadra Cnsas e Sagf partita da Badia, che li ha condotti fino alle loro auto a Cava de Tirreni.