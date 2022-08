Si sente male sul Monte Cervati: giovane salvato da elicottero della Polizia

Tensione, questa mattina, sul Monte Cervati, dove un escursionista è stato colto da malore mentre era nei pressi del locale rifugio. Il giovane di 24 anni aveva trascorso la notte accampato in montagna e questa mattina, quando stavano per scendere a valle, ha iniziato a stare male.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati gli amici che hanno telefonato al 113. Sul posto sono giunti un elicottero della Polizia di Stato che ha tratto in salvo il ragazzo grazie alla collaborazione degli uomini del Soccorso Alpino per condurlo, successivamente, in ospedale. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.