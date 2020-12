Lutto a Monte San Giacomo, addio all'ex segretario comunale Piero Nicodemo

Dolore a Monte San Giacomo dov’è deceduto l’ex segretario comunale Piero Nicodemo. A comunicarlo è la pagina Facebook del Comune dove il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, la segretaria e i dipendenti si uniscono al dolore che ha colpito la sua famiglia.

“Segretario comunale a Monte San Giacomo per lungo tempo, ha segnato in modo indelebile la storia della nostra comunità, svolgendo un ruolo istituzionale sempre improntato all’elevata qualità professionale e tecnico-giuridica. Piero non è stato, però, solo uomo diritto. La sua profonda cultura e la straordinaria sensibilità umana ne hanno fatto sempre, per noi tutti un punto di riferimento, una guida sicura e leale. Questa amministrazione, insieme alle precedenti, si unisce perciò in un abbraccio ideale alla moglie Rosella e ai figli Maria Giovanna e Alfredo per tributare l’ultimo, commosso saluto a un uomo che resterà per sempre tra i nostri ricordi più cari. Ciao Piero, sit tibi terra levis”.