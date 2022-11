Scoperti abusi edilizi a Montecorice: scatta l'ordine di demolizione

I carabinieri forestali hanno riscontrato la presenza di abusi edilizi in località Giungatelle a Montecorice. Gli abusi, in particolari, riguardano la realizzazione di opere di sistemazione con uno strato di cemento armato di un’area pari a circa 160 metri quadrati antistante un manufatto e della strada di accesso all’immobile composta da un tratto rettilineo e di un piazzale irregolare per circa 500 metri quadrati.

Le irregolarità

Le opere sono state realizzate in assenza del necessario nulla osta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Di conseguenza, ne è stata ordinanza la demolizione e il ripristino dei luoghi entro 90 giorni.