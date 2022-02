Blitz dei carabinieri, scoperti abusi edilizi a Montecorice: scatta la demolizione

Nuovi abusi edilizi sono stati scoperti, in questi giorni, in località Giungatelle a Montecorice. I carabinieri forestali di Castellabate, in particolare, hanno rinvenuto due corpi di fabbrica che poggiano su una platea di circa 0,15 centimetri: una costruzione con destinazione residenziale, consistente in una struttura lignea e copertura a due falde e un portico antistante ed una in pannelli coibentati, sempre a destinazione residenziale, con portico antistante.

Le irregolarità

Le opere sono state realizzate in assenza del necessario nulla osta rilasciato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in un’area inserita nella zona C2 della perimetrazione definitiva dell’Ente. E’ stata, quindi, ordinata la demolizione delle opere abusive oltre al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.