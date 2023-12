Furto durante la vigilia di Natale, coppia derubata di contanti in casa

Una coppia a Giungatelle, frazione del comune di Montecorice, è stata derubata nel giorno della vigilia di Natale. I malviventi - secondo StileTV - dopo essersi introdotti all'interno dell'abitazione, hanno portato via soldi contanti custoditi in camera da letto

La fuga

I banditi sono fuggiti dopo l'alert attivato su di uno smartphone, collegato al sistema di videosorveglianza che ha ripreso l'intrusione dei ladri. I proprietari sono giunti sul posto ma della banda non c'era traccia. Ora si indaga per identificare almeno due persone che, forse, con un terzo complice, erano giunti presso il luogo da svaligiare con un'auto. Non è escluso che i tre abbiano agito nelle settimane precedenti, come già denunciato ai carabinieri a seguito di ulteriori furti commessi all'interno di private abitazioni.