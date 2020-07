Colto da malore mentre è sul motorino: morto ex vigile a Montecorice

Dramma, oggi pomeriggio, lungo la Via del Mare a Montecorice, dove un ex vigile urbano in pensione, Franco Giannella, 79 anni, è deceduto dopo essere caduto dal motorino.

I soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha avrebbe perso il controllo del mezzo ed urtato violentemente la testa contro un muro, forse a causa di un malore improvviso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sulla reale dinamica del sinistro indagano i carabinieri di Santa Maria di Castellabate.