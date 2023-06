Scoperta piscina abusiva nel Cilento: scatta l'ordine di demolizione

Continuano gli abusi edilizi nel Cilento. E, precisamente, in località Centrangolo di Montecorice. I carabinieri forestali di Castellabate, hanno scoperto una piscina interrata di 5 x 12 metri con un annesso camminamento su due lati con una superficie di cemento stampato per un totale di 48 metri quadri e in lastre di ceramica per 11,75 metri quadri. Inoltre, sono stati realizzati due muri in pietra locale dalle dimensioni lineari, rispettivamente di 16,70 e 9,70 metri per un’altezza di circa 1,50 metri.

La demolizione

Al termine del sopralluogo e degli accertamenti è emerso che le opere sono state realizzate in assenza del nulla osta, in un’area ricadente nella zona della perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.L’Ente Parco, quindi, ha emesso l’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.