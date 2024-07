Si è conclusa una complessa operazione di controllo in località Agnone, nel territorio comunale di Montecorice, volta a verificare eventuali occupazioni abusive di pubblico demanio marittimo, con particolare attenzione agli stabilimenti balneari. L’operazione mirava a controllare se tutti gli aggiudicatari del bando di assegnazione temporanea di licenze concessorie per finalità turistico-ricreative, emesso dal Comune di Montecorice, rispettassero i lotti di pertinenza in termini di occupazione dell’arenile. I controlli sono stati effettuati dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Acciaroli, coadiuvato da tecnici del Comune di Montecorice e dalla Polizia Municipale.

I sequestri

L’attività ha portato al sequestro di 171 lettini e 87 ombrelloni, liberando 500 mq di arenile per la fruizione pubblica. Sette persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria competente.