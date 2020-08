Montecorice, scatta il sequestro di ombrelloni e sedie in spiaggia

Blitz della Polizia Municipale e degli operai di Ambiente Sud, in località “San Nicola” a Montecorice, dove sono stati sequestrati 44 ombrelloni, 30 sedie e 78 pali. Il fenomeno dell’ombrellone selvaggio è diffuso lungo tutta la costa cilentana in quanto i bagnanti lasciano le attrezzature balneari per “prenotare” il posto per il giorno successivo.

Il commento

L’operazione è stata resa nota sui social dal consigliere comunale Antonio Maffia: “Un Grazie va a tutti i cittadini per le segnalazioni. I controlli continueranno nei prossimi giorni sulle spiagge del nostro Comune per consentire a tutti di poter godersi il nostro bellissimo mare”.