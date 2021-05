Al buio spara alla moglie scambiandola per un cinghiale: donna di Montecorice finisce in ospedale

L’incidente è avvenuto, ieri sera, nella frazione di Giungatelle. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

Tragedia sfiorata a Montecorice, dove un uomo di 70 anni ha sparato involontariamente con il fucile alla moglie di 64 anni, che si trovava nell’orto della loro abitazione, pensando che si trattasse di un cinghiale. L’incidente è avvenuto, ieri sera, nella frazione di Giungatelle.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la malcapitata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: i medici l’hanno condotta subito in sala operatoria, ma le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.