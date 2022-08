Nascondeva cocaina in auto e in un pennello da barba: arrestato pusher a Montecorvino

La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo, L.D.D le sue iniziali, originario del napoletano in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, al termine di un controllo a bordo della sua automobile nei pressi dello svincolo autostradale di Montecorvino Pugliano, è stato rinvenuto un involucro di circa 50 grammi di cocaina che nascondeva.

Il blitz

La perquisizione è stata estesa all’abitazione di un uomo all’esito della quale è stato sequestrato un ulteriore quantitativo di cocaina, nascosto all’interno di un pennello da barba riposto nel bagno.