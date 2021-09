Reddito di cittadinanza a Montecorvino Pugliano: il Comune attiva i progetti

Il Comune di Montecorvino Pugliano ha attivato tre PUC, Progetti Utili alla Collettività, che coinvolgeranno i titolari di reddito di cittadinanza in attività di supporto per la manutenzione del verde, per la pulizia degli impianti sportivi e per le attività di vigilanza durante l’orario di entrata e uscita delle scuole dell’obbligo.

I dettagli



I progetti approvati dalla Giunta Municipale presieduta dal sindaco Alessandro Chiola sono denominati “Accudiamo il Territorio”, “Efficientiamo lo Sport”, “Scuola Sicura”. Nelle attività saranno coinvolti, per 8 ore settimanali, circa 50 cittadine e cittadini di Montecorvino Pugliano percettori della misura di sostegno statale e sottoscrittori del Patto per il Lavoro o un Patto per l'Inclusione Sociale. "Lunedì 13 settembre partirà un primo step che riguarderà 13 operatori del progetto Accudiamo il Territorio. Gli obiettivi sono migliorare la vivibilità e la qualità delle aree verdi e degli spazi ludici ricreativi ma anche stimolare e accrescere il senso di responsabilità civica e di appartenenza ai beni comuni. I PUC rappresentano una occasione di inclusione e crescita sia per i beneficiari che per la collettività. A tutti i partecipanti auguriamo un buon inizio di attività”, dichiarano il sindaco Alessandro Chiola e la delegata alle Politiche Sociali, Angelica Montella.