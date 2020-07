Montecorvino Pugliano, il Comune si rifà il look: terrazza intitolata a Lamberti

Sono partiti da qualche giorno i lavori di manutenzione straordinaria che vedranno il restyling dell’antico Convento Osservante della Santissima Misericordia, che ospita la sede comunale. Gli interventi si sono resi necessari per proteggere i numerosi e importanti affreschi presenti nella sede comunale di via Roma dalle infiltrazioni d’acqua che col tempo si sono create dalla terrazza.

Il cantiere

I lavori consistono nel rifacimento della terrazza con la rimozione e sostituzione dell’attuale pavimentazione, realizzazione di un nuovo massetto, assestamento delle pendenze per un miglior convogliamento delle acqua piovane, realizzazione di un nuovo impianto di impermeabilizzante e la posa in opera di nuova pavimentazione in cotto. Le operazioni di sistemazione, per un investimento complessivo pari a circa 80 mila euro, riguarderanno, nei prossimi giorni, anche gli uffici comunali della sede distaccata di Bivio Pratole con importanti interventi di riqualificazione.

Con il passare del tempo e con le intemperie si sono resi necessari urgenti lavori di ristrutturazione della Casa comunale per salvaguardare gli storici dipinti presenti nell’aula consiliare e nel suggestivo chiostro. Siamo riusciti a reperire dal bilancio comunale ulteriori fondi per rendere più efficaci e accoglienti gli uffici comunali della sede distaccata di Bivio Pratole, inoltre, nella piazza adiacente sorgerà un monumento dedicato ai caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Questa mattina ho rappresentato alla Giunta comunale la volontà di intitolare la terrazza della Casa Comunale, in via di riqualificazione, all’ex Sindaco Gianfranco Lamberti, con cui ho condiviso un importante percorso politico – amministrativo conclusosi purtroppo precocemente. Del dottor Lamberti conservo un affettuoso ricordo e questo atto di nomina di un luogo simbolo del nostro Municipio, a cui lui era molto affezionato, non è altro che un gesto dovuto per non dimenticare una persona speciale che ha dato tanto a questa Comunità.