Montecorvino Pugliano: si inaugura l’asilo nido intitolato ad Angelo Vassallo

Si terrà lunedì 25 settembre, alle ore 9.30, la cerimonia di inaugurazione dell'asilo nido comunale alla frazione di Bivio Pratole di Montecorvino Pugliano. La nuova struttura è stata intitolata alla memoria del compianto sindaco di Pollica “Angelo Vassallo”.

La struttura

Si tratta di un edificio scolastico di circa 500 mq con piazzale adibito a parcheggio. La struttura è composta da aule per le attività didattiche, aule per il riposo dei bambini, locale infermeria, cucina, laboratori, uffici e naturalmente servizi igienici. E' in legno lamellare con tetto ventilato. La scuola è dotata da un impianto di climatizzazione e di aerazione forzata per il ricambio d’aria. L’investimento economico ammonta a circa 700 mila euro, quali fondi della Regione Campania nell’ambito del Por Campania Fesr.

Il commento

“Un’altra opera pubblica terminata, un altro lavoro portato al termine con tenacia e passione – sottolinea il sindaco Alessandro Chiola. Le famiglie di Montecorvino Pugliano potranno contare su un nuovo asilo nido comunale. Si tratta di una struttura pensata e costruita per accogliere i bambini più piccoli, unica nel suo genere in tutto il comprensorio. Anche l’area circostante è stata totalmente riqualificata e in futuro sono previste ulteriori opere. Al momento il nuovo edificio scolastico potrà ospitare 18 alunni, ma è stato pensato e progettato per ospitarne molti di più. Ultimati i lavori, l’opera sarà inaugurata lunedì 25 settembre alle ore 9.30 e intitolata alla memoria del compianto sindaco di Pollica, Angelo Vassallo”.