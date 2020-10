Montecorvino Pugliano, pronta l'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche

Da oggi e per tutta la prossima settimana, i cittadini di Montecorvino Pugliano vedranno la presenza di numerosi cantieri per la realizzazione di importanti opere pubbliche. Ad annunciarlo è il Sindaco Alessandro Chiola.

I dettagli dei lavori

Oggi, giovedì 22 ottobre, sono iniziati i lavori di Potenziamento dell’acquedotto “S. Matteo” che consentirà di eliminare la carenza di idrica, accentuata in modo particolare durante i mesi estivi, nella frazione di San Vito e nella zona di Parapoti. L’intera opera è stata finanziata dalla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque della Regione Campania per un investimento complessivo pari a 400 mila euro.

Lunedì 26 ottobre partirà il cantiere che vedrà la messa in sicurezza di via Macchia Morese, i cui lavori sono stati finanziati per oltre mezzo milione di euro. Gli interventi di riqualificazione, nel loro insieme, consistono in opere strutturali di contenimento in alcuni punti dove i fenomeni franosi sono più evidenti mediante la realizzazione di palificate in cemento armato, dureranno circa 60 giorni e interesseranno una strada lunga circa 4,5 chilometri.

Martedì 27 ottobre le strade Provinciali 323 e 313 saranno interessate da lavori di messa in sicurezza, di consolidamento della sovrastruttura stradale, scarificazione e successiva bitumazione delle due trafficatissime arterie viarie, con il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’integrazione della segnaletica verticale per un investimento complessivo da parte della Provincia di Salerno pari di circa 230 mila euro.

