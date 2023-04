Montecorvino, non rispondeva al telefono da giorni: la trovano morta

Dramma nel pomeriggio in via Basilicata a Montecorvino Pugliano, dove una donna è stata trovata senza vita. Pare non rispondesse al telefono da giorni.

L'intervento

La scoperta è stata fatta dai sanitari del Vo.Pi di Pontecagnano, insieme ai vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno forzato la porta di ingresso per entrare. Da qui la scoperta con la donna, una 52enne del posto, priva di vita. Le cause sarebbero riconducibili ad una morte naturale e risalirebbe a diversi giorni fa.