Montecorvino Pugliano, nuovo monumento ai caduti: lunedì 25 aprile la commemorazione

Sarà inaugurato il 25 aprile, in occasione del 77° Anniversario della Liberazione, il nuovo monumento ai caduti della seconda guerra mondiale. La cerimonia si terrà a partire dalle ore 11.00, in via Roma. Per l'occasione sarà presentato il libro “Vite per la Patria in armi”, scritto dal dott. Maurizio Budetti e patrocinato dal Comune. All’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici del Tricolore APS presieduta da Antonio Galdi, parteciperà la Banda musicale Città di Montecorvino Rovella.

La dichiarazione del sindaco

"Un nuovo monumento che rappresenta i valori che condivido da sempre - afferma Alessandro Chiola - si va ad aggiungere alla lapide già presente sulla facciata del Municipio in ricordo dei militari caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Grazie ad una minuziosa e accurata ricerca effettuata tra i documenti dell’archivio comunale nonché ad un preciso riscontro sui Fogli Matricolari, abbiamo potuto stilare un elenco composto da diciotto nostri cittadini che hanno sacrificato la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Auspico – sottolinea il primo cittadino - che lo spirito emanato da questa stele commemorativa rafforzi in ognuno di noi l’impegno a costruire un’Italia migliore e sia per i giovani ispiratore di riflessione e monito per una cultura di pace, di rispetto e di fratellanza".

I nomi dei caduti

Germano Lamberti - Medaglia d’Argento al V.M.

Emilio Ascolese

Michele Autero

Domenico Barba

Nicola Barra

Pasquale Cavallaro

Ersilio Campagna

Angelo Calabritto

Antonio Di Giorgio

Ersilio Francese

Carmine Mogavero

Antonio Montella 1914

Antonio Montella 1921

Giuseppe Palmentieri

Giuseppe Porcaro

Nicola Salerno

Giuseppe Toriello

Ugo Zottola