Montecorvino Pugliano, al via i lavori per l’impianto di illuminazione del Comune

A breve lo storico immobile di via Roma, oggi sede comunale di Montecorvino Pugliano, sarà illuminato da un fascio di luce a tecnologia Led che ne valorizzerà le caratteristiche storico - architettoniche. Il progetto, finanziato in parta dalla Regione Campania e in parte con fondi del Bilancio Comunale, consiste nell’installazione di nuovi impianti di illuminazione con lampade Led sulla parte alta dell’edificio comunale che proietterà l’immagine della Bandiera Italiana e ulteriori proiezioni scenografiche/creative. L’intero impianto che illuminerà l’ex Convento della Misericordia sarà sottoposto ad un radicale ammodernamento tecnologico.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Alessandro Chiola: “Siamo particolarmente orgogliosi che il nostro progetto sia stato tra le 6 proposte ammesse a finanziamento su 39 progetti presentati presso gli uffici regionali. L'investimento ammonta a circa 28 mila euro”. Gli fa eco la consigliera Sara Vota: “Sono entusiasta di aver contribuito all’ottenimento di tale finanziamento che si incentra sulla valorizzazione dei beni demaniali. Non posso dirvi che burocraticamente non sia stato difficile, i tempi tra l’approvazione del progetto dai vari organi competenti fino ad arrivare alle attività finali sono stati molto lunghi, ma con la sinergia tra l’Amministrazione comunale, l’ufficio tecnico e la soprintendenza siamo riusciti a portare lustro alla casa comunale”