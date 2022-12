Trasporti a Montecorvino Pugliano, al via la nuova linea di bus per Salerno

Buone notizie per chi si muove con i mezzi pubblici, a Montecorvino Pugliano. Da venerdì 16 dicembre 2022 studenti, cittadini e pendolari di Montecorvino Pugliano potranno contare su un nuovo servizio di trasporto pubblico che partirà dalla frazione di Torello alle ore 6.50 per giungere a Salerno, istituto scolastico Focaccia, alle 7.30. La corsa di ritorno partirà alle ore 14.10 da Salerno e rientrerà alle 14.45 a Torello. La linea, a cura dalla società Bus Italia, passerà per il capoluogo Pugliano, per la frazione di Santa Tecla e per Faiano.

Parla il sindaco Alessandro Chiola: