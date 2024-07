Tribunale assolve uomo accusato di stupro, Differenza Donna: "Sentenza vergognosa"

"I giudici della terza sezione penale del Tribunale di Salerno hanno scritto, nero su bianco, che la sola parola della donna non basta: hanno infatti assolto un uomo imputato di un grave episodio di violenza sessuale". A denunciarlo è Differenza Donna dopo la sentenza emessa ieri nei confronti di un uomo di Montecorvino Pugliano .

La denuncia

"In un processo complesso che vedeva l'uomo - spiega l'associazione - imputato anche di maltrattamenti pluri-aggravati, lesioni personali nei confronti della convivente, i giudici hanno deciso di assolvere l'uomo dal reato di stupro e condannarlo solo per maltrattamenti nonostante le dichiarazioni precise e puntuali della donna sottoposta ad esame testimoniale per oltre tre ore". "La donna non è stata creduta sul fatto - prosegue la nota - di aver subito il reato di violenza sessuale e ciò lascia tutte noi operatrici e avvocate del centro antiviolenza Anna Borsa Differenza Donna che abbiamo assistito la donna davvero sgomenti. In un periodo storico in cui la società intera è continuamente scossa da notizie di gravissime violazioni dei diritti umani delle donne, in cui le istituzioni sono chiamate ad intervenire per proteggere, prevenire e punire gli autori di tali crimini, l'assoluzione piena per uno stupro tanto violento quale quello raccontato in oltre tre ore di esame testimoniale dalla persona offesa è inaccettabile ed offensivo non solo per la donna che assistiamo ma per tutte le donne". "Aspettiamo di leggere le motivazioni e siamo già pronte - conclude Differenza Donna - ad appellare questa sentenza vergognosa e fortemente lesiva dei principi legali e consacrati nella Convenzione di Istanbul"