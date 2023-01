Montecorvino Rovella, adeguamento degli uffici comunali: al via i lavori

Al via i lavori di riorganizzazione ed adeguamento degli uffici comunali di Montecorvino Rovella. L'intervento, come comunicato dall'amministrazione comunale, prevede anche la riparazione dello storico orologio del palazzo comunale. "L'obiettivo - si legge nella nota del Comune - è quello di fornire spazi adeguati ai dipendenti comunali per meglio rispondere alle esigenze della cittadinanza".

"Spazi idonei"

"Con tali lavori - sottolineano il sindaco, Martino D'Onofrio, ed il vicesindaco con delega al Personale, Corrado Volpicelli - ridiamo dignità ai lavoratori, fornendo spazi idonei per garantire condizioni di lavoro ottimali. Tutto ciò con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente alla comunità".