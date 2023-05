Sale sul cornicione per rientrare in casa ma resta bloccato: salvato anziano

Tragedia sfiorata, questa mattina, in località “Macchia” di Montecorvino Rovella, dove i carabinieri sono riusciti a salvare un 81enne in pericolo di vita. L’anziano, dopo aver dimenticato le chiavi di casa all’interno della propria abitazione, avrebbe deciso di entrare nell’appartamento arrampicandosi sull’adiacente cornicione, per poi entrare da una finestra posta al primo piano dell’immobile.

Il salvataggio

Giunto sul cornicione e resosi conto della notevole altezza da terra, per lo spavento e la paura di cadere, l’81enne è rimasto immobile sulla sporgenza di casa, senza riuscire più a muoversi. Ad accorgersi di lui è stato un passante, che ha allertato i militari dell’Arma che una volta giunti sul posto, sono riusciti a metterlo in salvo e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118.