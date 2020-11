Truffa sul bonus spesa a Montecorvino Rovella: denunciati 13 "furbetti"

Tredici cittadini di Montecorvino Rovella (nove italiani e quattro stranieri) sono finiti nei guai perché, nella prima fase dell’emergenza sanitaria, avrebbero usufruito dei Buoni Spesa senza averne diritto.

Le indagini

A fare la scoperta gli uffici comunali in collaborazione con i carabinieri nel corso dei controlli sulle autocertificazioni prodotte per ottenere il sostegno economico, avendo partecipato al bando emesso dall’amministrazione guidata dal sindaco Martino D’Onofrio. I tredici “furbetti” avevano omesso di indicare che, nel proprio nucleo familiare, c’era chi percepiva lo stipendio e chi il reddito di cittadinanza. Per questo sono stati denunciati per i reati di falsa attestazione e falsità ideologica commessa dal privato e frode in erogazioni pubbliche. Le verifiche saranno effettuate anche in altri comuni.