Il Comune di Montecorvino Rovella, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, ha provveduto ad inviare una richiesta alla Prefettura, all’Asl ed ai carabinieri in merito alla problematica relativa alla presenza di cinghiali in alcune aree del territorio comunale. “La richiesta - si legge nella nota del Comune - è finalizzata a garantire l’incolumità dei cittadini di Montecorvino Rovella”. Nello specifico si chiede “di attivare tutte le misure di rispettiva competenza per arginare il fenomeno e garantire la sicurezza e la salute dei cittadini”.