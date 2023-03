“Solo con le mazzate capisci”, condannato 41enne per violenze in famiglia

Un 41enne, originario di Montecorvino Rovella, è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo l’ex compagna che – secondo quanto raccontato da lei stessa alle forze dell’ordine – è stata vittima di violenze da parte dell’uomo.

Il dramma

Violenze che - riporta Ondanews - avrebbe subito per molto tempo. “Solo con le mazzate capisci”, “ti faccio vedere come muori” sono alcune delle frasi che l’ex compagno era solito dire durante i litigi. Inizialmente, nonostante le violenze fisiche, la donna non aveva mai sporto denuncia per paura di ripercussioni. Fino a quando non ha trovato il coraggio e si è recata dai carabinieri dopo una visita al pronto soccorso di Polla.