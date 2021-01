Evade dai domiciliari per litigare con la moglie: arrestato straniero a Montecorvino Rovella

E’ evaso dagli arresti domiciliari a Bellizzi per andare a litigare con la moglie a Montecorvino Rovella.

L'arresto

Per questo uno straniero è stato rinchiuso in carcere a Salerno dopo che, lo scorso 19 dicembre, era stato sottoposto alla misura cautelare per maltrattamenti in famiglia. Il giorno della Vigilia di Natale, infatti, è stato sorpreso dai carabinieri presso l’abitazione della donna. Di qui, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria che ha disposto la detenzione carceraria.