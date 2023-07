"Una morte assurda, nostra figlia stava bene all'arrivo in ospedale": il racconto dei genitori della piccola Lucia

Sono distrutti dal dolore i genitori della bambina di 7 anni, Lucia, che viveva con la sua famiglia a Montecorvino Rovella, la quale, nei giorni scorsi, è deceduta all’ospedale “Santobono” di Napoli.

Il racconto

In un colloquio con il quotidiano La Città, papà Franco e mamma Eterna ricordano: “Nostra figlia stava bene quando è arrivata in ospedale a Napoli”. Non solo. “In un video che ho girato in ambulanza lungo il tragitto per distrarla – dichiara la mamma – Lucia era serena, sorridente. Io e mio marito non l’abbiamo lasciata sola neppure un attimo. Non ci capacitiamo su come sia precipitato tutto così in fretta, una morte assurda, inspiegabile”. Di qui l’appello alla magistratura: "Chiediamo alle autorità preposte solo la verità e nell’altro, lo dobbiamo alla luce dei nostri occhi che purtroppo nessuno ci potrà restituire”.

L'inchiesta

I genitori di Lucia hanno sporto formare denuncia e la salma è stata sequestrata per consentire l’esame autoptico per accertare le reali cause del decesso.