Montecorvino Rovella, nuova strada in centro: inaugurata via Enrico Corrado

È stata inaugurata ieri sera via Enrico Corrado, arteria di nuova realizzazione che collega Corso Umberto a Viale della Repubblica e che servirà le due scuole dell'infanzia poste sul suo percorso. Un'opera importante per la viabilità del centro cittadino e per il collegamento con la zona di Sant'Eustachio. Ma non è tutto: sulla parte destra di via Enrico Corrado, infatti, sono stati previsti una serie di posti parcheggio per residenti e non. "L'intitolazione della strada ad Enrico Corrado si è resa quanto mai doverosa al fine di rendere omaggio ad un grande artista del territorio (scomparso il 26 febbraio 1956), le cui decorazioni hanno abbellito l'aula magna dell'Università di Napoli, l'università di Caracas ed il Metropolitan di New York" comunicano dal Comune.

I commenti

“L'intitolazione ad Enrico Corrado - spiega l'assessore alla Toponomastica Stefania Quaranta - rappresenta un veicolo naturale per dare la possibilità in primis ai giovani di conoscere ed approfondire i personaggi che hanno portato il nome di Montecorvino Rovella nel mondo. Con grande orgoglio abbiamo dedicato a lui questa strada, che, non a caso, affianca due scuole dell'infanzia”. “Grazie al grande lavoro di squadra messo in campo - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici Carmine Falabella - mettiamo a disposizione dei cittadini un'arteria ed aree parcheggio fondamentali per i residenti ed i cittadini tutti”. “Con tanta dedizione - conclude il sindaco Martino D'Onofrio - siamo riusciti a portare a termine questa opera, che rappresenta una bretella importante per la viabilità cittadina, per gli alunni delle due scuole d'infanzia poste sul suo percorso e per i residenti, che avranno nuove aree per parcheggiare. I fatti parlano chiaro: stiamo mantenendo tutte gli impegni presi in campagna elettorale coi cittadini”.