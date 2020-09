Montecorvino Rovella, al via i lavori per realizzare l'isola ecologica

Sono cominciati oggi i lavori di realizzazione del centro temporaneo di raccolta (isola ecologica) di Montecorvino Rovella. L'intervento sarà consegnato entro 90 giorni e permetterà alla comunità di usufruire di un servizio fondamentale atteso da molti anni.

I commenti

"L'isola ecologica - sottolinea il sindaco Martino D'Onofrio - rappresenta un altro tassello della nuova Montecorvino Rovella: una città vivibile e con servizi efficienti vicini alle esigenze dei cittadini. Una conferma del nostro impegno quotidiano per la comunità". Soddisfatto il vicesindaco con delega all'Ambiente, Corrado Volpicelli: "Quella che abbiamo ereditato è una situazione a dir poco disastrosa. Nonostante ciò, sin dall'inizio mi sono adoperato per mettere ordine e dare a questa città servizi degni di un Comune virtuoso. Il primo passo è stato l'uscita dal Consorzio di Bacino, che ha rappresentato un vero punto di svolta per la raccolta differenziata sul territorio, ora finalmente regolamentata grazie a Sarim. L'isola ecologica era nel nostro programma elettorale: in tre mesi la consegneremo alla comunità ed entreremo a pieno regime sul fronte del ciclo dei rifiuti. Chi parla a sproposito ed in maniera demagogica, oltre ad avere una cattiva memoria, dovrebbe avere il buon gusto di non raccontare bugie" .