Montecorvino Rovella, al via i lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola “Iacovino”

Al via i lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola dell’infanzia di Iacovino a Montecorvino Rovella. L’intervento, finanziato con fondi Pnrr per 440mila euro, prevede la realizzazione di una struttura moderna ed in linea con gli standard di sicurezza e di sostenibilità.

Il commento

“Quando si ha contezza delle criticità e ci si attiva con dedizione si raggiungono obiettivi importanti - sottolineano il sindaco Martino D’Onofrio e l’assessore all’Edilizia Scolastica Stefania Quaranta – Diamo atto - aggiungono - del grande lavoro di squadra profuso e condiviso, con uffici preposti in primis e tutte le figure professionali di riferimento. Ognuno, per sua parte e competenza, ha contribuito al raggiungimento di questo risultato. Siamo certi che restituiremo dignità ad un luogo e alla sua comunità. L’impegno e la dedizione premiano sempre”.