Incidente in campagna: 65enne muore schiacciato dal suo trattore

Tragedia, questa mattina, a Montecorvino Rovella, dove un 65enne è morto schiacciato dal suo trattore in località Macchia. Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi e della Croce Rossa che hanno cercato di salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dell’incidente sono stati informati anche i carabinieri che effettueranno i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.