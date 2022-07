Montecorvino Rovella, finanziato il palazzetto dello sport di via Pace

Finanziato per 4 milioni e 150 mila euro il progetto di realizzazione di un palazzetto dello sport in via Pace a Montecorvino Rovella. Ad annunciarlo l'amministrazione comunale. Il progetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Sport e Inclusione - Cluster 3".

"Risultato storico"

"Una notizia straordinaria per il territorio - si legge nella nota del Comune - che conferma il grande lavoro messo in campo dall'amministrazione comunale, con il sostegno della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, per realizzare un palazzetto che sarà un polo di riferimento per manifestazioni nazionali ed internazionali delle discipline paralimpiche. Nei prossimi giorni il progetto verrà presentato ufficialmente alla comunità in presenza degli esponenti della Federazione". Il progetto, nello specifico, prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale, priva di barriere architettoniche ed accessibile a tutti, dotata di tribune, con una capienza di 500 posti a sedere e 26 posti per sedie a rotelle.