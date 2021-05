Montecorvino Rovella, approvato il progetto per la nuova scuola di Iacovino

L'intervento sarà candidato a finanziamento presso il ministero dell'Interno per un totale di 300mila euro. La frazione potrà usufruire di una scuola moderna ed in linea con gli standard di sicurezza e di sostenibilità ambientale in un'ottica green

La giunta comunale di Montecorvino Rovella ha approvato il piano di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola d'infanzia di Iacovino.

I fondi

L'intervento sarà candidato a finanziamento presso il ministero dell'Interno per un totale di 300mila euro. Grazie al progetto in questione la frazione Iacovino potrà usufruire di una scuola moderna ed in linea con gli standard di sicurezza e di sostenibilità ambientale in un'ottica green.

Il commento

“Un grande risultato - spiegano il sindaco Martino D'Onofrio e l'assessore all'Edilizia Scolastica Stefania Quaranta - che premia l'impegno messo in campo da tutta la macchina comunale. Intercettare fondi per il territorio è un obiettivo fondamentale che questa amministrazione si è posta sin dal suo insediamento”.