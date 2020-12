Montecorvino Rovella, ecco i primi sette punti del “Wi-Fi free”

Sono in via di ultimazione i lavori di attivazione dei primi sette punti Wi-Fi free sul territorio di Montecorvino Rovella. In tali zone sarà possibile navigare gratuitamente su internet attraverso una semplice registrazione alla rete Wifi4eu. Queste le prime sette aree individuate: Viale Cappuccini (Capoluogo), Piazza Umberto I (Capoluogo), Piazza Municipio (Capoluogo), Piazza Santo Spirito (San Martino), Via Taverna Vecchia (San Martino), Piazzetta-Scuole (Macchia) Piazza del Toro (Gauro).

Le prossime aree

Nelle prossime settimane, inoltre, si procederà con l'attivazione di altri cinque punti di connessione: area adiacente scuola primaria Macchia, piazza Seesen Harz, area adiacente scuola primaria capoluogo, ex Conservatorio di Santa Sofia e piazza Sabini a San Martino (adiacente scuola primaria).L'iniziativa è stata finanziata per 15mila euro dall'Unione Europea nell'ambitonsi #Wifi4Eu, bando dell'Unione Europea che finanzia l'installazione di reti wifi gratuite negli spazi pubblici come biblioteche, piazze e musei.

I commenti

“Finalmente sì concretizza un progetto molto importante per l'amministrazione che ho curato sin dall'inizio del mandato” sottolinea l'assessore all'Innovazione Tecnologica, Francesca Della Corte: “Il libero accesso alla rete nelle aree pubbliche rappresenta un punto fondamentale della nostra idea di città "smart". Garantendo tale servizio, ancor più importante in una fase come quella attuale, proseguiamo sulla strada che ci porterà a superare una volta per tutte il divario digitale”. “In due anni e mezzo - aggiunge il sindaco Martino D'Onofrio - abbiamo messo in campo progetti e iniziative per cambiare volto a Montecorvino Rovella, immaginando una città fruibile e moderna. Con orgoglio posso affermare che, grazie al grande lavoro della mia squadra, stiamo riuscendo nell'intento. La sfida dell'innovazione ci vedrà sempre in prima linea”.