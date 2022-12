Servizio Civile a Montecorvino Rovella: al via il bando

Via libera al bando per il Servizio Civile sul territorio di Montecorvino Rovella. Il Comune, in qualità di Ente di accoglienza e in collaborazione con gli Enti capofila Associazione Iride e Opportunity Aps, ha messo in campo un progetto denominato “Per i giovani ad ogni costo” che vedrà la partecipazione di 6 giovani del territorio. I sei giovani selezionati opereranno per 25 ore settimanali presso le sedi comunali nell'ambito dell educazione e promozione culturale e supporteranno l'ente in azioni di supporto della cittadinanza.

Le dichiarazioni

"Una bella esperienza per i giovani, che potranno arricchire il loro bagaglio di conoscenze" sottolinea il sindaco, Martino D'Onofrio. "Il nostro obiettivo - spiega - è quello di fornire sbocchi per i ragazzi del territorio e fare in modo che si avvicinino in maniera appassionata alla cosa pubblica ed alle attività ad essa collegate". "Finalmente, dopo 2 anni di lavoro e 2 di blocco a causa della pandemia, siamo riusciti a partecipare al bando per il servizio civile universale e a vederlo finanziato. Per il 2023 abbiamo previsto l’impiego di 6 operatori volontari con l’auspicio che il numero possa aumentare nei prossimi anni" spiega il presidente del consiglio comunale con delega al Servizio Civile, Milena Salvatore. "Il servizio civile - aggiunge - è l’occasione, per i giovani dai 18 ai 29 anni, di confrontarsi con il mondo del lavoro e di maturare esperienze dirette e sul campo".