Truffa ai danni dell'Ue, confiscati beni ad un imprenditore agricolo di Montecorvino Rovella

Questa mattina, a seguito del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Salerno - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura, i carabinieri del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare hanno proceduto a vincolare risorse finanziarie ma anche immobili e terreni aziendali del valore complessivo di oltre 1 milione di euro per accertata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno del bilancio dell’Unione Europea.

L’inchiesta

L’esecuzione del sequestro è scaturita al termine di una lunga indagine, sotto la direzione della Procura, che ha coinvolto un imprenditore agricolo, titolare di una importante azienda biologica situata nella Piana del Sele su una superficie di circa 70 ettari, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti orticoli in serre. In particolare, dalle indagini è emerso che l’imprenditore aveva falsamente dichiarato nella relativa domanda di aiuto di possedere i requisiti previsti dal bando di attuazione della Misura 121 del Psr Campania 2007/2013, ottenendo così indebitamente finanziamenti dall’UE destinati a sostenere il comparto agricolo. In particolare, i riscontri fatti dai militari dell’Arma, anche attraverso l’analisi di una copiosa documentazione acquisita presso i competenti Uffici regionali e comunali, hanno permesso di accertare che lo stesso imprenditore aveva realizzato un impianto serricolo ed opere agrarie connesse di circa 40 mila mq nel comune di Montecorvino Rovella, in assenza dell’autorizzazione edilizia ma anche su fondi in parte già oggetto di sequestro preventivo.